***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 10:06
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054019
BIST
10:272.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,16
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.788
En Düşük
2.764
10:2717,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0650
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9686
En Düşük
17,8497
10:2718,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0715
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3493
En Düşük
18,2578
10:271.032,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.032,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler10:27
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|87.935.016
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|1.962.810
|% 9,92
|
|AYES
|32,90
|723.866
|% 9,89
|
|DMSAS
|5,25
|13.524.835
|% 9,83
|
|OLMK
|12,80
|1.872.371
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|5.926.203
|% -9,97
|
|AKSUE
|26,06
|6.026.092
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|THYAO
|59,30
|1.119.242.510
|% 1,19
|
|KOZAL
|158,00
|613.922.926
|% -8,99
|
|KOZAA
|27,04
|535.946.584
|% -9,75
|
|EREGL
|27,88
|360.500.237
|% -1,97
|
|SASA
|50,90
|259.206.822
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,48
|196.380.512
|% 0,58
|
|SNGYO
|3,51
|172.547.412
|% -3,84
|
|YKBNK
|5,27
|226.574.197
|% 0,57
|
|KLGYO
|1,42
|58.628.626
|% 3,65
|
|MOBTL
|2,03
|77.472.140
|% 2,01
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9479
|17,9639
|% 0,36
|
|Euro
|18,3289
|18,3492
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,6175
|21,7259
|% 0,23
|
|Frank
|18,7755
|18,8886
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7596
|4,7834
|% 0,19
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-3,68
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.918
|6.975
|-22,00
|
|Yarım
|3.371
|3.410
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|-0,58
|
Seans Raporu
10:27
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