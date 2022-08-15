***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 16:46
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055486
BIST
17:152.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -8,60
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:1517,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:1518,3216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0793
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
17:151.025,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,68
|Açılış
|: 1.025,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:13
|CMBTN
|240,30
|5.879.180
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.573.052
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.239.253
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.681.059
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.255.047
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,97
|19.808.368
|% -6,13
|
|DEVA
|33,58
|90.339.045
|% -5,09
|
|SMRTG
|32,30
|106.456.191
|% -5,06
|
|THYAO
|63,55
|4.378.827.374
|% 1,84
|
|GSRAY
|6,89
|1.609.229.423
|% 4,71
|
|AKBNK
|10,22
|1.585.269.135
|% 2,20
|
|ODAS
|4,40
|1.529.583.414
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,46
|1.322.109.101
|% 0,37
|
|ODAS
|4,40
|1.529.583.414
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,54
|1.196.947.180
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,89
|1.609.229.423
|% 4,71
|
|YKBNK
|5,46
|1.322.109.101
|% 0,37
|
|DOHOL
|4,44
|957.017.952
|% -4,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9546
|17,9692
|% 0,21
|
|Euro
|18,3088
|18,3167
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6412
|21,7497
|% -0,25
|
|Frank
|18,9505
|19,0647
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7688
|4,7928
|% 0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-25,95
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,93
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.890
|6.944
|-48,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,15
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,37
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-4,46
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28LIDFA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 150, 741 adet işlem
-
17:26TIRE
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 796 adet işlem
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17:24XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 33, 773.00 milyon TL de
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17:23OLMK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 549 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TUPRS, KOZAA