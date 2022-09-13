***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062510
BIST
12:323.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 20,26
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:3218,2595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2595
En Düşük
18,2119
12:3218,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1043
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5542
En Düşük
18,4317
12:321.013,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.013,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,33
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.715.294
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.201.917
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.409.163
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,43
|107.245.321
|% -8,40
|
|TSPOR
|4,78
|81.431.879
|% -6,27
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|AKBNK
|18,97
|5.973.134.635
|% 8,34
|
|THYAO
|76,90
|5.168.090.250
|% 2,60
|
|ISCTR
|12,20
|4.869.800.059
|% -2,79
|
|YKBNK
|9,99
|4.784.571.487
|% 3,10
|
|ASELS
|33,34
|3.129.203.448
|% 3,41
|
|YKBNK
|9,99
|4.784.571.487
|% 3,10
|
|EKGYO
|5,40
|2.433.760.460
|% 0,93
|
|ISCTR
|12,20
|4.869.800.059
|% -2,79
|
|AKBNK
|18,97
|5.973.134.635
|% 8,34
|
|KRDMD
|15,80
|2.705.415.275
|% 3,20
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2319
|18,2559
|% 0,22
|
|Euro
|18,5426
|18,5497
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3089
|21,4157
|% 0,36
|
|Frank
|19,1177
|19,2328
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8386
|4,8628
|% 0,05
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.814
|6.861
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.353
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,91
|94,91
|0,91
|
Seans Raporu
12:30
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