***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 14:43
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073072
BIST
15:403.927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 46,82
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:4018,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0129
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:4018,2502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0766
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:40976,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,94
|Açılış
|: 976,17
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MRSHL
|300,30
|27.155.200
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|188.934.421
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.614.671
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,23
|20.227.057
|% -5,71
|
|VKING
|8,40
|3.206.471
|% -4,55
|
|ISSEN
|45,26
|83.977.955
|% -3,95
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|98,90
|5.689.735.280
|% 1,54
|
|YKBNK
|9,93
|4.033.063.202
|% 2,06
|
|AKBNK
|16,05
|3.619.410.553
|% 2,16
|
|HALKB
|8,93
|3.347.412.611
|% 4,81
|
|TUPRS
|370,50
|3.026.539.954
|% 2,92
|
|EKGYO
|4,54
|2.354.932.131
|% 2,02
|
|YKBNK
|9,93
|4.033.063.202
|% 2,06
|
|HALKB
|8,93
|3.347.412.611
|% 4,81
|
|VAKBN
|9,12
|2.877.898.756
|% 6,05
|
|ISCTR
|10,17
|2.836.813.299
|% 0,69
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5739
|18,5835
|% -0,07
|
|Euro
|18,2281
|18,2430
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9159
|21,0208
|% 0,75
|
|Frank
|18,4751
|18,5864
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,03
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|5,48
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.653
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,16
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|1,32
|
Seans Raporu
15:38
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15:53
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