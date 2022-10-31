***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 11:03
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075195
BIST
15:383.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 60,89
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:3818,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:3818,4612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0754
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4561
15:38979,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,20
|Açılış
|: 980,11
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:38
|AKCNS
|44,00
|104.044.568
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.193.168
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|876.425.029
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.352.645
|% -9,98
|
|MZHLD
|127,60
|26.570.012
|% -8,66
|
|CEOEM
|13,50
|42.469.441
|% -8,60
|
|METRO
|1,52
|119.288.930
|% -7,88
|
|ATLAS
|1,90
|17.551.456
|% -7,32
|
|THYAO
|99,10
|4.191.130.222
|% 2,22
|
|SASA
|119,30
|2.098.006.409
|% 9,15
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SISE
|32,90
|1.637.682.705
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,41
|963.238.017
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|ISCTR
|9,04
|1.322.977.942
|% -0,11
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SKBNK
|2,03
|277.409.384
|% -0,98
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6211
|% 0,22
|
|Euro
|18,4511
|18,4612
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,3929
|21,5002
|% -0,57
|
|Frank
|18,5251
|18,6367
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,24
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|-3,00
|
|Tam
|6.593
|6.650
|-86,00
|
|Yarım
|3.213
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-1,53
|