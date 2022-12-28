***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 17:22
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090784
BIST
17:145.331
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -103,61
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.287
17:1418,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0484
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
17:1419,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0613
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
17:141.086,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.086,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler17:14
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.253.578
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|KUYAS
|25,60
|151.657.845
|% 9,68
|
|KOZAL
|596,70
|4.699.255.180
|% -9,99
|
|PLTUR
|17,36
|19.447.332
|% -9,96
|
|PKART
|29,10
|19.431.855
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|57.683.076
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,06
|84.801.440
|% -9,94
|
|ENKAI
|32,08
|5.395.971.529
|% 4,97
|
|THYAO
|138,90
|5.320.153.039
|% -2,94
|
|KOZAL
|596,70
|4.699.255.180
|% -9,99
|
|ASELS
|57,95
|4.321.410.248
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,78
|4.088.672.790
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,97
|2.644.840.160
|% -4,09
|
|KRDMD
|17,78
|4.088.672.790
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,64
|2.652.178.786
|% -2,69
|
|YKBNK
|11,60
|2.379.738.209
|% -1,78
|
|PETKM
|19,15
|3.462.701.183
|% -2,94
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7044
|18,7193
|% 0,26
|
|Euro
|19,9331
|19,9480
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,5647
|22,6778
|% 0,79
|
|Frank
|20,1436
|20,2650
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9644
|4,9893
|% 0,25
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.302
|7.413
|13,00
|
|Tam
|7.332
|7.382
|-17,00
|
|Yarım
|3.550
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|
Seans Raporu
17:14
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