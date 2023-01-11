***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:21
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100433
BIST
17:094.814
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -173,90
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0918,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0920,1921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:091.133,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.133,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SDTTR
|56,65
|7.063.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.639.533
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,63
|58.386.015
|% 9,82
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.889.203
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.630
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.069.811
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|247.960.450
|% -9,98
|
|THYAO
|129,70
|7.716.608.332
|% -1,14
|
|EREGL
|37,84
|5.697.271.688
|% -0,05
|
|ASELS
|54,75
|5.164.972.825
|% -5,85
|
|KRDMD
|17,73
|4.154.037.408
|% -2,26
|
|TUPRS
|481,80
|4.080.575.184
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,33
|3.071.733.697
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,92
|3.105.544.794
|% -6,40
|
|KRDMD
|17,73
|4.154.037.408
|% -2,26
|
|SKBNK
|2,62
|561.807.997
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|419.330.568
|% -9,91
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7737
|18,7805
|% 0,04
|
|Euro
|20,1879
|20,1917
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6580
|22,7716
|% -0,38
|
|Frank
|20,1372
|20,2585
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% -0,03
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,49
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.674
|7.732
|-3,00
|
|Yarım
|3.728
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|