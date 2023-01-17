***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 10:00
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102744
BIST
10:005.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,47
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.226
En Düşük
5.222
10:0018,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
10:0020,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3718
En Düşük
20,2241
10:001.152,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.152,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YYAPI
|2,53
|17.609.223
|% 0,00
|
|YGYO
|1,88
|7.968.979
|% 0,00
|
|SNPAM
|17,17
|1.094.679
|% 0,00
|
|SISE
|41,60
|2.735.093.587
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,82
|418.026.850
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,53
|17.609.223
|% 0,00
|
|YGYO
|1,88
|7.968.979
|% 0,00
|
|SNPAM
|17,17
|1.094.679
|% 0,00
|
|SISE
|41,60
|2.735.093.587
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,82
|418.026.850
|% 0,00
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 0,00
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 0,00
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 0,00
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7874
|18,7944
|% 0,05
|
|Euro
|20,3282
|20,3438
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8094
|22,9238
|% -0,14
|
|Frank
|20,2251
|20,3469
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% -0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-7,62
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.802
|7.871
|-29,00
|
|Yarım
|3.802
|3.852
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.907
|1.926
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|0,14
|