***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 14:33
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102995
BIST
15:215.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 81,31
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:2118,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:2120,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0919
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:211.157,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.157,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,63
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:19
|DURDO
|48,64
|22.339.314
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.506.235
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.243.496
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.022.789
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.995.126
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,20
|10.402.487.247
|% 1,22
|
|ASELS
|63,65
|7.003.658.083
|% 8,06
|
|EREGL
|41,04
|6.499.696.627
|% 0,34
|
|KOZAL
|579,40
|4.327.631.238
|% 4,17
|
|TUPRS
|587,70
|3.519.013.434
|% 3,18
|
|EKGYO
|8,55
|2.788.129.587
|% -0,47
|
|YKBNK
|9,90
|2.109.892.401
|% 1,12
|
|PETKM
|18,47
|3.234.668.299
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,89
|474.527.828
|% 2,48
|
|KRDMD
|19,50
|3.128.356.942
|% -0,51
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7911
|18,7959
|% 0,15
|
|Euro
|20,3431
|20,3533
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,1796
|23,2959
|% 0,86
|
|Frank
|20,4747
|20,5981
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9882
|5,0133
|% 0,11
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|6,09
|
|Cumhuriyet
|7.820
|7.938
|13,00
|
|Tam
|7.863
|7.914
|30,00
|
|Yarım
|3.831
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,12
|87,12
|1,20
|
Seans Raporu
15:19
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15:34MIATK
Yüzde 4.61 oranında artışla 111.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 333 adet işlem
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15:33MARTI
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 403, 378 adet işlem
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15:32EGEEN
Yüzde 7.83 oranında artışla 6, 237.10 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 984 adet işlem
-
15:30TEKTU
Yüzde 5.10 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 573, 980 adet işlem
-
15:29GESAN
Yüzde 6.64 oranında artışla 258.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 122, 608 adet işlem