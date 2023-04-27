***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2023 10:10
***ARMDA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARMDA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141530
BIST
11:364.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,29
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3619,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3621,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0570
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:361.249,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.249,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:34
|RUBNS
|21,94
|26.585.815
|% 9,97
|
|RAYSG
|20,20
|4.599.848
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|73.271.498
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|424.217
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,09
|28.362.337
|% -5,39
|
|PAGYO
|24,26
|2.749.494
|% -5,38
|
|MIPAZ
|7,72
|18.577.026
|% -4,81
|
|IMASM
|32,20
|248.568.787
|% -4,73
|
|KOPOL
|50,80
|1.585.592.932
|% 4,18
|
|THYAO
|130,50
|1.384.285.005
|% 0,38
|
|AKBNK
|16,73
|578.341.656
|% -0,77
|
|EREGL
|32,80
|574.798.014
|% -0,30
|
|GARAN
|27,42
|532.017.933
|% 1,18
|
|EKGYO
|6,19
|412.945.397
|% -0,64
|
|AKBNK
|16,73
|578.341.656
|% -0,77
|
|ISCTR
|11,17
|365.042.029
|% -0,36
|
|KOPOL
|50,80
|1.585.592.932
|% 4,18
|
|YKBNK
|9,85
|260.211.559
|% 0,51
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4293
|19,4368
|% 0,15
|
|Euro
|21,4920
|21,5115
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1418
|24,2629
|% -0,02
|
|Frank
|21,6810
|21,8116
|% -0,11
|
|Riyal
|5,1642
|5,1901
|% 0,05
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|9,23
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,66
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.114
|9.268
|-34,00
|
|Yarım
|4.448
|4.531
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.279
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|78,11
|78,11
|0,39
|