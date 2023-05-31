***ARMDA*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 09:36
***ARMDA*** INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 2022 yılında göstermiş olduğu performansı ile Fortinet SMB Summit 2023 Etkinliğinde "Yılın Distribütörü" ödülünü kazanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154833
BIST
11:004.954
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,85
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0020,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2076
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0022,3019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2811
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:001.302,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,20
|Açılış
|: 1.302,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:00
|COSMO
|75,90
|4.066.590
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.145.206
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,33
|59.130.603
|% 8,37
|
|YESIL
|4,05
|76.958.826
|% 7,71
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.466.947
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|186,80
|19.067.244
|% -4,21
|
|SEKFK
|7,73
|7.424.061
|% -3,50
|
|THYAO
|148,90
|2.989.870.466
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,17
|1.225.743.216
|% -0,97
|
|AKBNK
|16,19
|1.023.605.181
|% -1,10
|
|SISE
|41,46
|868.192.314
|% 0,01
|
|GARAN
|27,08
|844.784.947
|% -2,03
|
|YKBNK
|10,17
|1.225.743.216
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,38
|624.968.506
|% -0,27
|
|ISCTR
|11,44
|727.872.579
|% -1,38
|
|AKBNK
|16,19
|1.023.605.181
|% -1,10
|
|KATMR
|1,39
|55.810.839
|% 2,21
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6970
|20,7031
|% 1,01
|
|Euro
|22,1348
|22,3019
|% 1,28
|
|Sterlin
|25,5215
|25,6495
|% 0,92
|
|Frank
|22,6218
|22,7580
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5035
|5,5311
|% 1,29
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|14,45
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.433
|4.613
|57,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.299
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,23
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|-0,40
|