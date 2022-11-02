***ARMDA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
02.11.2022 15:40
***ARMDA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [ARMDA]
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
-Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (09.12.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076252
BIST
15:424.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 30,47
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:4218,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:4218,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0988
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:42992,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,80
|Açılış
|: 992,02
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ERCB
|85,25
|91.616.850
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.251.660
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|230.777.211
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.890.193
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.307.137
|% 9,92
|
|LIDER
|44,24
|48.857.352
|% -8,33
|
|ERBOS
|160,30
|231.961.099
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,82
|34.842.708
|% -4,92
|
|PAMEL
|142,30
|48.899.343
|% -4,82
|
|ASELS
|34,68
|4.370.057.823
|% 4,02
|
|THYAO
|101,70
|4.138.032.161
|% -0,68
|
|SASA
|127,10
|2.609.111.104
|% -3,35
|
|ODAS
|8,44
|1.724.234.831
|% 7,65
|
|TUPRS
|395,90
|1.676.922.238
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,57
|1.276.599.894
|% 1,33
|
|ODAS
|8,44
|1.724.234.831
|% 7,65
|
|TSKB
|3,16
|639.674.719
|% 6,40
|
|SKBNK
|2,06
|404.208.397
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,02
|132.924.345
|% 3,03
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6226
|% 0,20
|
|Euro
|18,4460
|18,4580
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,3479
|21,4550
|% 0,29
|
|Frank
|18,6247
|18,7369
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.673
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,89
|0,14
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,23
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 58 artarak (% 0.28 ) 4, 428
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15:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ODAS
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15:55PRKAB
Yüzde 5.55 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 063, 594 adet işlem
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15:53IHLAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 712, 930 adet işlem
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15:52XU100
Endeks 4, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 50, 192.00 milyon TL de