***ARMDA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 16:27
***ARMDA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARMDA
Açıklamalar Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834615
BIST
17:1689.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 3,53
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:166,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0774
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:167,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:16347,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,19
|Açılış
|: 347,61
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.930.931
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.697
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.952
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,66
|4.079.591
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.457.093
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.584.053
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|267.917.633
|% -7,73
|
|TSPOR
|2,88
|243.125.742
|% -6,80
|
|PETKM
|3,44
|930.900.130
|% -0,58
|
|SASA
|8,38
|521.351.710
|% 9,40
|
|TUPRS
|85,00
|512.596.377
|% 2,84
|
|ASELS
|23,32
|472.392.388
|% 0,78
|
|GARAN
|7,51
|462.720.824
|% -1,18
|
|PETKM
|3,44
|930.900.130
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,03
|267.917.633
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|126.306.782
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|159.165.325
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|243.125.742
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1797
|8,2208
|% 0,05
|
|Frank
|6,8176
|6,8586
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7757
|1,7846
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|4,25
|
|Altın Gr.
|347
|348
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|3,50
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:28ARDYZ
Yüzde 7.96 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 342, 484 adet işlem
-
17:27ALGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 006, 183 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.05 ) 84, 727
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, UZERB, MEMSA, AVHOL, IZTAR, TACTR, SERVE
-
17:26
VANGD, TACTR, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında