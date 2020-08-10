***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıUlusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07/08/2020Tescil TarihiTescil aşamasındaTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suTescil aşamasındaAçıklamalar30/06/2020 tarih 2020/10 nolu Yönetim Kurulu toplantısında, İstanbul ticaret Sicilinde 463429 sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'yi şirketin 2020 hesaplarını denetlemek üzere seçmiş, 07/08/2020 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında alınan karar onanmıştır.Bilgilerinize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867286BIST