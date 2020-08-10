***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.08.2020 17:06
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07/08/2020
Tescil Tarihi
Tescil aşamasında
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Tescil aşamasında
Açıklamalar
30/06/2020 tarih 2020/10 nolu Yönetim Kurulu toplantısında, İstanbul ticaret Sicilinde 463429 sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'yi şirketin 2020 hesaplarını denetlemek üzere seçmiş, 07/08/2020 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında alınan karar onanmıştır.
Bilgilerinize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867286
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
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|: 1.056
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481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|781,00
|8.056.846
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|293.506
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.826.806
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.650
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|74.516
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.147.844
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.377.848
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,02
|2.553.866.633
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|GARAN
|6,56
|943.586.770
|% -0,30
|
|GUSGR
|5,57
|811.879.108
|% 1,64
|
|KARSN
|2,93
|610.232.661
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|610.232.661
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.021.568
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.712.597
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.721.141
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3007
|7,3074
|% 0,23
|
|Euro
|8,5899
|8,5995
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,5380
|9,5859
|% 0,54
|
|Frank
|7,9599
|8,0079
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9431
|1,9529
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,12
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|Altın Gr.
|479
|479
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,84
|28,87
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,16
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|0,58
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