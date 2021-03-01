***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklamalar01/01/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914102BIST