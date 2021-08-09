***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklamalar01/01/2021-30/06/2021 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956388BIST