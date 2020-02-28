***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -14.688 287.373 -3.912.920 1.404.516 17.764.281Yeni Bakiye20.000.000 -14.688 287.373 -3.912.920 1.404.516 17.764.281Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.723 -9.723Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı15.000.000 15.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-8.928.638 -8.928.638Kar Dağıtımı1.404.516 -1.404.516Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.404.516 -1.404.516Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920Yeni Bakiye35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.450 -17.450Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.737.409 2.737.409Kar Dağıtımı-8.928.638 8.928.638Yedeklere Aktarılan Tutarlar-8.928.638 8.928.638Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 41.237.107 40.778.115FAKTORİNG GELİRLERİ41.237.107 40.778.115Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler35.125.515 36.437.889İskontolu26.973.877 24.670.995Diğer8.151.638 11.766.894Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.111.592 4.340.226İskontolu5.601.094 4.052.077Diğer510.498 288.149FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -33.551.914 -31.006.237Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.331.183 -20.775.274Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-6.602.561 -3.998.709Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-266.054İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.087.438 -5.874.751Verilen Ücret ve Komisyonlar-264.678 -357.503BRÜT KAR (ZARAR)7.685.193 9.771.878ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -9.326.144 -7.399.153Personel Giderleri-5.770.312 -4.536.318Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-132.396 -118.140Genel İşletme Giderleri-3.423.436 -2.744.695BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-1.640.951 2.372.725DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 10.800.259 509.030Bankalardan Alınan Faizler50.208 36.177Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.718.571 72.328Kambiyo İşlemleri Karı2.726.063 347.981Diğer1.305.417 52.544KARŞILIK GİDERLERİ32 -2.368.558 -12.990.606Özel Karşılıklar-2.368.558 -12.990.606DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -2.904.617 -179.355Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-1.752.441Kambiyo İşlemleri Zararı14 -1.152.176 -179.355NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.886.133 -10.288.206BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.886.133 -10.288.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.148.724 1.359.568Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.148.724Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.359.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)34 2.737.409 -8.928.638DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.737.409 -8.928.638Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.737.409 -8.928.638Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı4.452.378 -9.872.653Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri35.125.515 36.437.889Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-33.551.914 -31.006.237Alınan Ücret ve Komisyonlar6.111.592 4.340.226Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.770.312 -4.654.458Ödenen Vergiler-394.611Diğer2.537.497 -14.595.462Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-35.786.747 236.096.280Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-90.132.027 251.072.606Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış7.920.998 -11.702.872Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)47.447.607 -4.343.802Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.023.325 1.070.348Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-31.334.369 226.223.627YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-4.333.344 -4.743.509Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-163.506 -152.474Diğer-17.450 -9.723Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.514.300 -4.905.706FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.615.812 -222.796.922İhraç Edilen Sermaye Araçları24.626.904 -2.628.697Diğer15.000.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit43.242.716 -210.425.619Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.394.047 10.892.302Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.105.581 2.213.279Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.499.628 13.105.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.6 2.737.409 -8.928.638DİĞER KAPSAMLI GELİRLER27.6 -17.450 -11.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.372 -14.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.372 -14.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar27.6 4.922 2.994Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.922 2.994TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.719.959 -8.940.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 661.369 19.838.259 20.499.628 488.164 12.617.417 13.105.581GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 9.015.923 9.015.923 4.743.509 0 4.743.509TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 187.857.756 1.815.814 189.673.570 97.452.134 2.454.608 99.906.742Faktoring Alacakları7.1 186.558.844 1.815.814 188.374.658 95.788.023 2.454.608 98.242.631İskontolu Faktoring Alacakları (Net)102.770.521 102.770.521 73.375.111 0 73.375.111Diğer Faktoring Alacakları83.788.323 1.815.814 85.604.137 22.412.912 2.454.608 24.867.520Takipteki Alacaklar7.2 21.395.074 21.395.074 19.476.280 19.476.280Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7.2 -20.096.162 -20.096.162 -17.812.169 -17.812.169ORTAKLIK YATIRIMLARI8 60.930 60.930 0İştirakler (Net)60.930 60.930 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 8.712.181 8.712.181 7.126.698 7.126.698MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 194.996 194.996 210.602 210.602YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13 23.859 23.859 23.859 23.859ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 1.033.440 1.033.440 2.177.242 2.177.242DİĞER AKTİFLER15 4.135.558 4.135.558 10.547.555 10.547.555ARA TOPLAM211.696.012 21.654.073 233.350.085 122.769.763 15.072.025 137.841.788SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0VARLIKLAR TOPLAMI211.696.012 21.654.073 233.350.085 122.769.763 15.072.025 137.841.788YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 92.580.556 92.580.556 73.964.744 0 73.964.744FAKTORİNG BORÇLARI17 56.313.398 1.785.991 58.099.389 8.231.933 2.419.849 10.651.782KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 1.972.616 1.972.616İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 52.872.730 52.872.730 28.245.826 28.245.826GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR22 347.355 347.355 196.083 196.083Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı347.355 347.355 196.083 196.083CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER25 930.974 586 931.560 912.223 45.210 957.433ARA TOPLAM205.017.629 1.786.577 206.804.206 111.550.809 2.465.059 114.015.868SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR27 26.545.879 26.545.879 23.825.920 23.825.920Ödenmiş Sermaye27.1 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000Sermaye Yedekleri0 0Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye YedekleriKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler27.3 -41.861 -41.861 -24.411 -24.411Kar Yedekleri27.5 287.373 287.373 287.373 287.373Yasal Yedekler287.373 287.373 287.373 287.373Kar veya Zarar27.6 -8.699.633 -8.699.633 -11.437.042 -11.437.042Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-11.437.042 -11.437.042 -2.508.404 -2.508.404Dönem Net Kâr veya Zararı2.737.409 2.737.409 -8.928.638 -8.928.638YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI231.563.508 1.786.577 233.350.085 135.376.729 2.465.059 137.841.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ35 56.079.061 446.522 56.525.583 18.996.618 2.057.208 21.053.826ALINAN TEMİNATLAR35 5.725.198.505 19.951.800 5.745.150.305 3.833.649.598 10.850.400 3.844.499.998VERİLEN TEMİNATLAR0 0 1.256.920 1.256.920TAAHHÜTLER0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0Finansal Kiralama TaahhütleriFaaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleriSwap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER35 153.652.003 3.960.520 157.612.523 113.624.344 1.640.882 115.265.226NAZIM HESAPLAR TOPLAMI5.934.929.569 24.358.842 5.959.288.411 3.967.527.480 14.548.490 3.982.075.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822994BIST