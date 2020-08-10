***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.406 -8.928.638 23.825.920Yeni Bakiye35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.406 -8.928.638 23.825.920Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.705 -14.705Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.140.536 1.140.536Kar Dağıtımı-8.928.638 8.928.638Yedeklere Aktarılan Tutarlar-8.928.638 8.928.638Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -39.116 287.373 -11.437.044 1.140.536 24.951.751Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.044 2.737.409 26.545.877Yeni Bakiye35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.044 2.737.409 26.545.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.706 -10.706Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.968.256 1.968.256Kar Dağıtımı2.737.409 -2.737.409Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.737.409 -2.737.409Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -52.567 287.373 -8.699.635 1.968.256 28.503.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ20 21.438.673 19.994.751FAKTORİNG GELİRLERİ21.438.673 19.994.751Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler19.671.824 16.615.124İskontolu10.963.274 16.615.124Diğer8.708.550 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar1.766.849 3.379.627İskontolu1.599.337 3.379.627Diğer167.512 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -14.643.834 -16.115.556Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-6.362.897 -2.934.880Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-4.183.418 -9.829.961Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-123.949İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.836.843 -3.229.758Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-136.727 -120.957BRÜT KAR (ZARAR)6.794.839 3.879.195ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -4.705.323 -4.570.437Personel Giderleri-2.796.612 -2.825.154Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-193.778 -59.787Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-1.714.933 -1.685.496DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)2.089.516 -691.242DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 2.561.707 4.902.605Bankalardan Alınan Faizler1.657 44.730Menkul Değerlerden Alınan Faizler718.789 2.619.141Kambiyo İşlemleri Karı1.511.165 1.536.585Diğer330.096 702.149KARŞILIK GİDERLERİ24 -919.327 -1.421.288Özel Karşılıklar-919.327 -1.421.288DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)25 -1.227.943 -516.420Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-1.218.721Kambiyo İşlemleri Zararı-9.222 -516.420NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.503.953 2.273.655BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.503.953 2.273.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -535.697 -1.133.119Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-535.697 -1.133.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.968.256 1.140.536DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.968.256 1.140.536Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.968.256 1.140.536Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.770.237 2.418.513Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri19.671.824 16.615.124Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-14.643.834 -16.115.556Alınan Ücret ve Komisyonlar1.766.849 3.379.627Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.796.612 -2.922.667Diğer-1.227.990 1.461.985Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim13.690.323 12.288.427Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış12.446.732 -27.282.483Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-727.621 6.844.479Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.226.235 23.585.625Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)8.427.843Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-255.023 712.963Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı16.460.560 14.706.940YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIElden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)780.825Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-398.328Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.401.854Diğer-10.706Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları371.791 -10.401.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.038.310İhraç Edilen Sermaye Araçları-128 -79.098Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.038.438 -79.098Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)11.793.913 4.225.988Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.499.628 13.105.581Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar32.293.541 17.331.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.968.256 1.140.536DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-10.706 -11.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.726 -14.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.726 -14.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar3.020 2.994Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.020 2.994TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.957.550 1.128.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3-5 2.661.829 29.631.712 32.293.541 661.369 19.838.259 20.499.628GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 8.235.098 8.235.098 9.015.923 9.015.923TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 176.387.939 669.679 177.057.618 187.857.756 1.815.814 189.673.570Faktoring Alacakları7.1 175.258.247 669.679 175.927.926 186.558.844 1.815.814 188.374.658İskontolu Faktoring Alacakları (Net)103.890.881 0 103.890.881 102.770.521 102.770.521Diğer Faktoring Alacakları71.367.366 669.679 72.037.045 83.788.323 1.815.814 85.604.137Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar22.036.194 22.036.194 21.395.074 21.395.074Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-20.906.502 -20.906.502 -20.096.162 -20.096.162ORTAKLIK YATIRIMLARI60.930 0 60.930 60.930 0 60.930İştirakler (Net)60.930 60.930 60.930 60.930Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 8.367.100 8.367.100 8.712.181 8.712.181MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 460.558 460.558 194.996 194.996YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI23.859 23.859 23.859 23.859ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 500.763 500.763 1.033.440 1.033.440DİĞER AKTİFLER8-13 5.565.076 5.565.076 4.135.558 4.135.558ARA TOPLAM202.263.152 30.301.391 232.564.543 211.696.012 21.654.073 233.350.085SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI202.263.152 30.301.391 232.564.543 211.696.012 21.654.073 233.350.085YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 87.542.246 87.542.246 92.580.556 92.580.556FAKTORİNG BORÇLARI59.671.086 654.538 60.325.624 56.313.398 1.785.991 58.099.389KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.761.053 1.761.053 1.972.616 1.972.616İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)52.872.602 52.872.602 52.872.730 52.872.730GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR18 517.585 0 517.585 347.355 0 347.355Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı517.585 517.585 347.355 347.355Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 1.040.616 1.390 1.042.006 930.974 586 931.560ARA TOPLAM203.405.188 655.928 204.061.116 205.017.629 1.786.577 206.804.206SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR19 28.503.427 0 28.503.427 26.545.879 0 26.545.879Ödenmiş Sermaye35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-52.567 -52.567 -41.861 -41.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri287.373 0 287.373 287.373 0 287.373Yasal Yedekler287.373 287.373 287.373 287.373Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-6.731.379 0 -6.731.379 -8.699.633 0 -8.699.633Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-8.699.635 -8.699.635 -11.437.042 -11.437.042Dönem Net Kâr veya Zararı1.968.256 1.968.256 2.737.409 2.737.409Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI231.908.615 655.928 232.564.543 231.563.508 1.786.577 233.350.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ28 29.517.670 40.191 29.557.861 56.079.061 446.522 56.525.583ALINAN TEMİNATLAR28 6.494.249.710 23.124.600 6.517.374.310 5.725.198.505 19.951.800 5.745.150.305VERİLEN TEMİNATLAR117.730 0 117.730 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0Finansal Kiralama TaahhütleriFaaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleriSwap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER28 149.910.428 5.135.367 155.045.795 153.652.003 3.960.520 157.612.523NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.673.795.538 28.300.158 6.702.095.696 5.934.929.569 24.358.842 5.959.288.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867548BIST