***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
01.03.2021 18:35
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920
Yeni Bakiye
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.450 -17.450
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.737.409 2.737.409
Kar Dağıtımı
-8.928.638 8.928.638
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-8.928.638 8.928.638
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879
Yeni Bakiye
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.429 -24.429
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.116.896 3.116.896
Kar Dağıtımı
2.737.409 -2.737.409
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.737.409 -2.737.409
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -66.290 287.373 -8.699.633 3.116.896 29.638.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 44.558.751 41.237.107
FAKTORİNG GELİRLERİ
44.558.751 41.237.107
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
41.135.380 35.125.515
İskontolu
24.286.031 26.973.877
Diğer
16.849.349 8.151.638
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.423.371 6.111.592
İskontolu
3.215.793 5.601.094
Diğer
207.578 510.498
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -31.234.735 -33.551.914
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.998.407 -20.331.183
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-11.317.223 -6.602.561
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-613.716 -266.054
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.986.627 -6.087.438
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-318.762 -264.678
BRÜT KAR (ZARAR)
13.324.016 7.685.193
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -9.665.292 -9.326.144
Personel Giderleri
-5.336.579 -5.770.312
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-207.360 -132.396
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-4.121.353 -3.423.436
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
3.658.724 -1.640.951
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 3.905.121 10.800.259
Bankalardan Alınan Faizler
4.231 50.208
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.437.643 6.718.571
Kambiyo İşlemleri Karı
1.687.839 2.726.063
Diğer
775.408 1.305.417
KARŞILIK GİDERLERİ
24 -1.406.060 -2.368.558
Özel Karşılıklar
-1.406.060 -2.368.558
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -2.494.415 -2.904.617
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-2.418.776 -1.752.441
Kambiyo İşlemleri Zararı
-75.639 -1.152.176
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.663.370 3.886.133
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.663.370 3.886.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -546.474 -1.148.724
Cari Vergi Karşılığı
-378.106
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-168.368 -1.148.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.116.896 2.737.409
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.116.896 2.737.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.116.896 2.737.409
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
4.700.355 4.452.378
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
41.135.380 35.125.515
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-31.234.735 -33.551.914
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.423.371 6.111.592
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.336.579 -5.770.312
Diğer
-3.287.082 2.537.497
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.723.328 -35.786.747
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-50.840.924 -90.132.027
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.830.901 7.920.998
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
61.641.640 47.447.607
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
753.513 -1.023.325
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.423.683 -31.334.369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.333.344
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
4.232.588
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.166.751 -163.506
Diğer
-24.429 -17.450
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.041.408 -4.514.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.615.812
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-44.726.932
İhraç Edilen Sermaye Araçları
15.672.295 24.626.904
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-29.054.637 43.242.716
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-16.589.546 7.394.047
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.499.628 13.105.581
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.910.082 20.499.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.116.896 2.737.409
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-24.429 -17.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.319 -22.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.319 -22.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.890 4.922
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6.890 4.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.092.467 2.719.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3-5 3.273.041 637.041 3.910.082 661.369 19.838.259 20.499.628
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 4.783.335 4.783.335 9.015.923 9.015.923
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 239.261.089 1.188.345 240.449.434 187.857.756 1.815.814 189.673.570
Faktoring Alacakları
7.1 238.027.237 1.188.345 239.215.582 186.558.844 1.815.814 188.374.658
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
142.664.525 0 142.664.525 102.770.521 102.770.521
Diğer Faktoring Alacakları
95.362.712 1.188.345 96.551.057 83.788.323 1.815.814 85.604.137
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
22.355.907 22.355.907 21.395.074 21.395.074
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-21.122.055 -21.122.055 -20.096.162 -20.096.162
ORTAKLIK YATIRIMLARI
60.930 0 60.930 60.930 0 60.930
İştirakler (Net)
60.930 60.930 60.930 60.930
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 9.268.565 9.268.565 8.712.181 8.712.181
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 840.948 840.948 194.996 194.996
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
23.859 23.859 23.859 23.859
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 871.962 871.962 1.033.440 1.033.440
DİĞER AKTİFLER
8-13 11.192.999 11.192.999 4.135.558 4.135.558
ARA TOPLAM
269.576.728 1.825.386 271.402.114 211.696.012 21.654.073 233.350.085
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
269.576.728 1.825.386 271.402.114 211.696.012 21.654.073 233.350.085
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
14 47.853.624 47.853.624 92.580.556 92.580.556
FAKTORİNG BORÇLARI
118.571.430 1.169.599 119.741.029 56.313.398 1.785.991 58.099.389
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
3.045.186 3.045.186 1.972.616 1.972.616
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
68.545.025 68.545.025 52.872.730 52.872.730
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
18 548.761 0 548.761 347.355 0 347.355
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
548.761 548.761 347.355 347.355
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.028.914 1.229 2.030.143 930.974 586 931.560
ARA TOPLAM
240.592.940 1.170.828 241.763.768 205.017.629 1.786.577 206.804.206
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 29.638.346 0 29.638.346 26.545.879 0 26.545.879
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-66.290 -66.290 -41.861 -41.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
287.373 0 287.373 287.373 0 287.373
Yasal Yedekler
287.373 287.373 287.373 287.373
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-5.582.737 0 -5.582.737 -8.699.633 0 -8.699.633
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-8.699.633 -8.699.633 -11.437.042 -11.437.042
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.116.896 3.116.896 2.737.409 2.737.409
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
270.231.286 1.170.828 271.402.114 231.563.508 1.786.577 233.350.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
28 35.914.015 152.667 36.066.682 56.079.061 446.522 56.525.583
ALINAN TEMİNATLAR
28 7.784.786.394 45.039.500 7.829.825.894 5.725.198.505 19.951.800 5.745.150.305
VERİLEN TEMİNATLAR
1.282.730 0 1.282.730 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
28 209.960.433 3.721.872 213.682.305 153.652.003 3.960.520 157.612.523
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.031.943.572 48.914.039 8.080.857.611 5.934.929.569 24.358.842 5.959.288.411
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914101
BIST