***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920Yeni Bakiye35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.450 -17.450Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.737.409 2.737.409Kar Dağıtımı-8.928.638 8.928.638Yedeklere Aktarılan Tutarlar-8.928.638 8.928.638Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879Yeni Bakiye35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.429 -24.429Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.116.896 3.116.896Kar Dağıtımı2.737.409 -2.737.409Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.737.409 -2.737.409Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -66.290 287.373 -8.699.633 3.116.896 29.638.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ20 44.558.751 41.237.107FAKTORİNG GELİRLERİ44.558.751 41.237.107Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler41.135.380 35.125.515İskontolu24.286.031 26.973.877Diğer16.849.349 8.151.638Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.423.371 6.111.592İskontolu3.215.793 5.601.094Diğer207.578 510.498FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -31.234.735 -33.551.914Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9.998.407 -20.331.183Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-11.317.223 -6.602.561Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-613.716 -266.054İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.986.627 -6.087.438Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-318.762 -264.678BRÜT KAR (ZARAR)13.324.016 7.685.193ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -9.665.292 -9.326.144Personel Giderleri-5.336.579 -5.770.312Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-207.360 -132.396Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-4.121.353 -3.423.436DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)3.658.724 -1.640.951DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 3.905.121 10.800.259Bankalardan Alınan Faizler4.231 50.208Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.437.643 6.718.571Kambiyo İşlemleri Karı1.687.839 2.726.063Diğer775.408 1.305.417KARŞILIK GİDERLERİ24 -1.406.060 -2.368.558Özel Karşılıklar-1.406.060 -2.368.558DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)25 -2.494.415 -2.904.617Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri-2.418.776 -1.752.441Kambiyo İşlemleri Zararı-75.639 -1.152.176NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.663.370 3.886.133BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.663.370 3.886.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -546.474 -1.148.724Cari Vergi Karşılığı-378.106Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-168.368 -1.148.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.116.896 2.737.409DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.116.896 2.737.409Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.116.896 2.737.409Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı4.700.355 4.452.378Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri41.135.380 35.125.515Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-31.234.735 -33.551.914Alınan Ücret ve Komisyonlar3.423.371 6.111.592Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.336.579 -5.770.312Diğer-3.287.082 2.537.497Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.723.328 -35.786.747Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-50.840.924 -90.132.027Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.830.901 7.920.998Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)61.641.640 47.447.607Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)753.513 -1.023.325Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı9.423.683 -31.334.369YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-4.333.344Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)4.232.588Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.166.751 -163.506Diğer-24.429 -17.450Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları3.041.408 -4.514.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.615.812Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-44.726.932İhraç Edilen Sermaye Araçları15.672.295 24.626.904Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-29.054.637 43.242.716Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-16.589.546 7.394.047Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar20.499.628 13.105.581Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.910.082 20.499.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.116.896 2.737.409DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-24.429 -17.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.319 -22.372Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.319 -22.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.890 4.922Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları6.890 4.922TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.092.467 2.719.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3-5 3.273.041 637.041 3.910.082 661.369 19.838.259 20.499.628GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 4.783.335 4.783.335 9.015.923 9.015.923TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 239.261.089 1.188.345 240.449.434 187.857.756 1.815.814 189.673.570Faktoring Alacakları7.1 238.027.237 1.188.345 239.215.582 186.558.844 1.815.814 188.374.658İskontolu Faktoring Alacakları (Net)142.664.525 0 142.664.525 102.770.521 102.770.521Diğer Faktoring Alacakları95.362.712 1.188.345 96.551.057 83.788.323 1.815.814 85.604.137Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar22.355.907 22.355.907 21.395.074 21.395.074Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-21.122.055 -21.122.055 -20.096.162 -20.096.162ORTAKLIK YATIRIMLARI60.930 0 60.930 60.930 0 60.930İştirakler (Net)60.930 60.930 60.930 60.930Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 9.268.565 9.268.565 8.712.181 8.712.181MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 840.948 840.948 194.996 194.996YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI23.859 23.859 23.859 23.859ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 871.962 871.962 1.033.440 1.033.440DİĞER AKTİFLER8-13 11.192.999 11.192.999 4.135.558 4.135.558ARA TOPLAM269.576.728 1.825.386 271.402.114 211.696.012 21.654.073 233.350.085SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI269.576.728 1.825.386 271.402.114 211.696.012 21.654.073 233.350.085YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 47.853.624 47.853.624 92.580.556 92.580.556FAKTORİNG BORÇLARI118.571.430 1.169.599 119.741.029 56.313.398 1.785.991 58.099.389KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR3.045.186 3.045.186 1.972.616 1.972.616İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)68.545.025 68.545.025 52.872.730 52.872.730GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR18 548.761 0 548.761 347.355 0 347.355Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı548.761 548.761 347.355 347.355Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 2.028.914 1.229 2.030.143 930.974 586 931.560ARA TOPLAM240.592.940 1.170.828 241.763.768 205.017.629 1.786.577 206.804.206SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR19 29.638.346 0 29.638.346 26.545.879 0 26.545.879Ödenmiş Sermaye35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-66.290 -66.290 -41.861 -41.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri287.373 0 287.373 287.373 0 287.373Yasal Yedekler287.373 287.373 287.373 287.373Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-5.582.737 0 -5.582.737 -8.699.633 0 -8.699.633Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-8.699.633 -8.699.633 -11.437.042 -11.437.042Dönem Net Kâr veya Zararı3.116.896 3.116.896 2.737.409 2.737.409Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI270.231.286 1.170.828 271.402.114 231.563.508 1.786.577 233.350.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ28 35.914.015 152.667 36.066.682 56.079.061 446.522 56.525.583ALINAN TEMİNATLAR28 7.784.786.394 45.039.500 7.829.825.894 5.725.198.505 19.951.800 5.745.150.305VERİLEN TEMİNATLAR1.282.730 0 1.282.730 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0Finansal Kiralama TaahhütleriFaaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleriSwap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER28 209.960.433 3.721.872 213.682.305 153.652.003 3.960.520 157.612.523NAZIM HESAPLAR TOPLAMI8.031.943.572 48.914.039 8.080.857.611 5.934.929.569 24.358.842 5.959.288.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914101BIST