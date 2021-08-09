***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Rapor Bildirimi









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarArena Faktoring A.Ş. 01/01/2021-30/06/2021 faaliyet dönemine ait finansal raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956387BIST