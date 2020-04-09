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***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi

09.04.2020 10:20
GÜNCEL HABERLER



***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09/04/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 11/03/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 03/04/2020 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836810


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
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