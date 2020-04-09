***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi
09.04.2020 10:20
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09/04/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11/03/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 03/04/2020 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836810
BIST
13:0694.450
En Yüksek
|Değişim
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361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.747.543
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.491.128
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.332.655
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.127.920
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.491.523
|% 9,97
|
|TDGYO
|2,56
|3.587.261
|% -9,22
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TIRE
|7,20
|15.150.494
|% -5,01
|
|IHEVA
|2,55
|47.262.865
|% -4,14
|
|ETYAT
|1,51
|5.994.033
|% -3,82
|
|GARAN
|8,03
|446.678.396
|% 2,03
|
|ASELS
|25,16
|351.887.453
|% 0,64
|
|ECILC
|4,62
|350.024.000
|% 7,69
|
|THYAO
|9,72
|338.501.150
|% 1,25
|
|GSRAY
|2,56
|293.895.645
|% 1,59
|
|GSRAY
|2,56
|293.895.645
|% 1,59
|
|YKBNK
|1,93
|210.495.724
|% 2,12
|
|ECILC
|4,62
|350.024.000
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,57
|33.490.516
|% 0,00
|
|GARAN
|8,03
|446.678.396
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3538
|8,3957
|% -0,04
|
|Frank
|6,9229
|6,9646
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7864
|1,7953
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|