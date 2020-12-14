***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/12/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 26/11/2020 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893126BIST