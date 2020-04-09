***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 03/04/2020 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPA Belge ve eki 03042020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836811BIST