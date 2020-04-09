***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.04.2020 10:24
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 03/04/2020 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPA Belge ve eki 03042020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836811
BIST
13:1394.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
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|: 94.275
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361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.859.122
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.495.941
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.334.013
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.140.595
|% 9,97
|
|EMNIS
|2,33
|72.016
|% 9,91
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TDGYO
|2,63
|3.636.968
|% -6,74
|
|TIRE
|7,19
|15.446.998
|% -5,15
|
|AYCES
|17,10
|554.090
|% -5,00
|
|ETYAT
|1,50
|6.080.234
|% -4,46
|
|GARAN
|8,02
|454.118.213
|% 1,91
|
|ECILC
|4,62
|359.240.746
|% 7,69
|
|ASELS
|25,18
|355.111.830
|% 0,72
|
|THYAO
|9,73
|343.989.668
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,61
|330.878.590
|% 3,57
|
|GSRAY
|2,61
|330.878.590
|% 3,57
|
|YKBNK
|1,92
|211.000.565
|% 1,59
|
|ECILC
|4,62
|359.240.746
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,57
|34.420.637
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,97
|229.202.299
|% 7,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3572
|8,3991
|% 0,00
|
|Frank
|6,9236
|6,9653
|% -0,15
|
|Riyal
|1,7875
|1,7965
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|