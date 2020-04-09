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***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.04.2020 10:24
GÜNCEL HABERLER



***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 03/04/2020 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPA Belge ve eki 03042020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836811


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KLNMA 36,74 11.495.941 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.334.013 % 9,98  
RAYSG 4,19 7.140.595 % 9,97  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3572 8,3991 % 0,00  
Frank 6,9236 6,9653 % -0,15  
Riyal 1,7875 1,7965 % -0,44  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 361 361 2,58  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,03  
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