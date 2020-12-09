***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 15.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.11.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 26.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu 26/11/2020 tarihinde onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_SPA belge.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892447BIST