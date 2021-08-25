***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.08.2021 09:16
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 137.250.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Beyoğlu 23.Noterliğinin 24/08/2021 tarih 14999 yevmiye, 23/08/2021 tarih 2021/12 karar numaralı Yönetim Kurulu toplantısına istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması için ekteki Yönetim kurulu Kararı alınmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Arena Faktoring A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arena Faktoring İhrac Yönetim Kurulu Karari.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960339
BIST
10:451.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:458,3856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:459,8482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0450
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:45483,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,40
|Açılış
|: 483,36
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:45
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,90
|6.539.691
|% 9,13
|
|KTSKR
|58,90
|18.580.194
|% 9,07
|
|GESAN
|26,86
|244.973.213
|% 8,05
|
|KLNMA
|21,42
|122.865
|% 6,57
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|AGYO
|4,32
|10.785.170
|% -5,05
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,65
|497.745.947
|% 1,05
|
|BRLSM
|12,88
|320.288.357
|% 6,36
|
|GESAN
|26,86
|244.973.213
|% 8,05
|
|THYAO
|12,87
|240.467.082
|% 0,47
|
|PETKM
|6,10
|186.852.451
|% 0,99
|
|GARAN
|9,65
|497.745.947
|% 1,05
|
|ODAS
|1,44
|57.158.003
|% 0,70
|
|PETKM
|6,10
|186.852.451
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,60
|68.986.734
|% 0,78
|
|BRLSM
|12,88
|320.288.357
|% 6,36
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3827
|8,3856
|% -0,14
|
|Euro
|9,8448
|9,8482
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,4616
|11,5191
|% -0,27
|
|Frank
|9,1308
|9,1858
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2272
|2,2383
|% -0,21
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-7,51
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,13
|