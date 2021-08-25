***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 137.250.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBeyoğlu 23.Noterliğinin 24/08/2021 tarih 14999 yevmiye, 23/08/2021 tarih 2021/12 karar numaralı Yönetim Kurulu toplantısına istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması için ekteki Yönetim kurulu Kararı alınmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Arena Faktoring A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Arena Faktoring İhrac Yönetim Kurulu Karari.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960339BIST