***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 137.250.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.09.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23/08/2021 tarih 2021/12 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 137.250.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 07/09/2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962206BIST