***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.09.2021 14:09
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 137.250.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23/08/2021 tarih 2021/12 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 137.250.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 07/09/2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962206
BIST
15:041.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:048,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
15:0410,0348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:04489,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,38
|Açılış
|: 489,13
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.919.283
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.841
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,47
|9.811.689
|% -3,14
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|380.982.059
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.750.889
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|311.703.159
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.265.843
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.413.303
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.476.383
|% -1,64
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4619
|8,4640
|% 0,02
|
|Euro
|10,0291
|10,0348
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6650
|11,7235
|% 0,43
|
|Frank
|9,1780
|9,2332
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -0,05
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:04
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15:13AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 128, 094 adet işlem
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15:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 760.00 milyon TL de
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15:11DOBUR
Yüzde 9.11 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 099 adet işlem
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15:10EGEPO
Yüzde 6.22 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 192, 734 adet işlem
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15:09MANAS
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 808 adet işlem