***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 79.750.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.09.2021Ek AçıklamalarBeyoğlu 23.Noterliğinin 22/09/2021 tarih 16555 yevmiye, 21/09/2021 tarih 2021/14 karar numaralı Yönetim Kurulu toplantısına istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması için ekteki Yönetim kurulu Kararı alınmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Arena Faktoring A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Arena Faktoring YKK_14.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966370BIST