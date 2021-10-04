***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.10.2021 11:44
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Yönetim kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 79.750.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021
Ek Açıklamalar
Beyoğlu 23.Noterliğinin 22/09/2021 tarih 16555 yevmiye, 21/09/2021 tarih 2021/14 karar numaralı Yönetim Kurulu toplantısına istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması için ekteki Yönetim kurulu Kararı alınmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Arena Faktoring A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arena Faktoring YKK_14.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966370
BIST
12:361.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:368,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0183
|Açılış
|: 79,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 79,2800
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:3610,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:366,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,02
|Açılış
|: 6,40
|
|Önceki Kapanış
|: 6,43
|
6,49
En Düşük
6,38
BIST En Aktif Hisseler12:34
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.330.867
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.956.244
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.308.498
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.731.847
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.688.790
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.921.661
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,10
|177.306.839
|% -9,67
|
|YAPRK
|31,48
|34.259.484
|% -3,55
|
|SAYAS
|21,52
|7.357.808
|% -3,15
|
|MAREN
|9,88
|517.705.200
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|432.863.062
|% 0,65
|
|THYAO
|14,14
|342.463.180
|% 0,64
|
|TUPRS
|115,40
|340.657.030
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,40
|243.081.038
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|243.081.038
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|105.785.828
|% 1,69
|
|MAREN
|9,88
|517.705.200
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|432.863.062
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,42
|123.710.896
|% -0,87
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8717
|8,8739
|% 0,21
|
|Euro
|10,3049
|10,3107
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,9961
|12,0563
|% 0,31
|
|Frank
|9,5110
|9,5683
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3580
|2,3698
|% 0,17
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,89
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,04
|