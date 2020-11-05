***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 17:25
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30/10/2020 tarih 2020/14 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 85.000.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 04/11/2020 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886373
BIST
17:431.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
17:438,4516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:4310,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1327
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
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10,0305
En Düşük
9,8472
17:43525,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 9,37
|Açılış
|: 525,22
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,45
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:43
|BLCYT
|6,60
|8.963.281
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|89.816.574
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.570.276
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|104.506.692
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,93
|1.998.593.859
|% 0,00
|
|SISE
|6,61
|1.278.140.373
|% 2,16
|
|EKGYO
|1,78
|986.941.801
|% 1,71
|
|PETKM
|4,24
|952.751.128
|% -0,47
|
|SKBNK
|1,83
|782.977.771
|% 7,65
|
|EKGYO
|1,78
|986.941.801
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,83
|782.977.771
|% 7,65
|
|TSKB
|2,00
|781.295.214
|% -3,38
|
|ALBRK
|1,69
|501.330.701
|% 3,05
|
|GARAN
|6,93
|1.998.593.859
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4461
|8,4516
|% 0,36
|
|Euro
|9,9987
|10,0125
|% 1,34
|
|Sterlin
|11,0395
|11,0949
|% 1,26
|
|Frank
|9,2969
|9,3529
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2480
|2,2592
|% 0,42
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|27,89
|
|Altın Gr.
|525
|525
|9,34
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,30
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-0,06
|