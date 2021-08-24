***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyoğlu 23.Noterliğinin 24/08/2021 tarih 14999 yevmiye, 23/08/2021 tarih 2021/12 karar numaralı Yönetim Kurulu toplantısına istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması için ekteki Yönetim kurulu Kararı alınmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Arena Faktoring A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960316BIST