***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 20:02
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Beyoğlu 23.Noterliğinin 24/08/2021 tarih 14999 yevmiye, 23/08/2021 tarih 2021/12 karar numaralı Yönetim Kurulu toplantısına istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması için ekteki Yönetim kurulu Kararı alınmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Arena Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960316
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
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9,9332
En Düşük
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18:05488,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4112
|8,4135
|% -0,07
|
|Euro
|9,8906
|9,9010
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5131
|11,5708
|% -0,15
|
|Frank
|9,1718
|9,2271
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2363
|2,2476
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,27
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,46
|70,46
|2,09
|