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***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.02.2020 16:52
GÜNCEL HABERLER



***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSARENK2117 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin birinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7029
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARENK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,2305 16,9685 18,0802 423.050 Evet
2 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,7029 14,8524 15,7011 370.290
3 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020
4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020
5 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021
6 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
7 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
8 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENK2117 Kupon Ödeme Tarihi:7 Şubat 2020 Kupon Faiz Oranı:% 4,2305 Kupon Ödeme Tutarı:423.050.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:1
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENK2117 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin birinci kupon ödeme dönemine ilişkin 423.050.-TL'lik faiz ödemesi 07/02/2020 tarihi itibari ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817631


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.532.615 % 19,97  
ARENA 13,03 66.109.570 % 18,35  
AYCES 11,59 6.036.998 % 14,98  
ISATR 290.000,00 290.000 % 14,62  
BUCIM 7,63 55.653.582 % 13,37  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7933 7,8324 % 0,99  
Frank 6,1692 6,2063 % 0,84  
Riyal 1,6043 1,6124 % 0,81  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 6,83  
Altın Gr. 305 305 3,83  
Cumhuriyet 2.004 2.034 11,00  
Tam 1.996 2.046 10,93  
Yarım 965 990 5,29  
Çeyrek 484 495 2,65  
Gümüş.Ons 17,74 17,79 -0,05  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 54,38 54,38 -0,55  
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