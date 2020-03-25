***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARENA2117 Isın kodlu 25.000.000 TL tahvilin ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.12.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9885Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARENA2127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 4,0837 16,3796 17,4144 1.020.9252 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 3,9885 15,8238 16,785 997.1253 25.09.2020 24.09.2020 25.09.20204 25.12.2020 24.12.2020 25.12.20205 25.03.2021 24.03.2021 25.03.20216 24.06.2021 23.06.2021 24.06.20217 23.09.2021 22.09.2021 23.09.20218 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2127 Kupon Ödeme Tarihi:26 Haziran 2020 Kupon Faiz Oranı:% 3,9885 Kupon Ödeme Tutarı:997.125.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:2Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENA2127 ISIN kodlu nominal 25.000.000 TL tutarındaki tahvilin 26 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 3.9885 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832130BIST