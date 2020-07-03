***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 17:58
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFARENA2015 Isın kodlu 18.000.000.- TL iskontolu bono ihracı ve ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 18.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 18.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFARENA2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 11 18.000.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 18.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
178 gün vadeli planlanan 18.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 08/07/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Arena Faktoring A.Ş.'nin 03/07/2020 tarihinde, %11 basit faizli, 178 gün vadeli bono ihracına, yatırımcıların gösterdiği ilgi sonucunda 18 milyon TL talep gelmiş ve ihraç başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Faktoring A.Ş.'nin tahvil ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ve tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854458
BIST