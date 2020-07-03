***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFARENA2015 Isın kodlu 18.000.000.- TL iskontolu bono ihracı ve ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 18.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 18.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.12.2020Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFARENA2015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 11 18.000.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 18.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler178 gün vadeli planlanan 18.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 08/07/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.Ek AçıklamalarArena Faktoring A.Ş.'nin 03/07/2020 tarihinde, %11 basit faizli, 178 gün vadeli bono ihracına, yatırımcıların gösterdiği ilgi sonucunda 18 milyon TL talep gelmiş ve ihraç başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Faktoring A.Ş.'nin tahvil ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ve tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854458BIST