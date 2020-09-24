***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2020 17:14
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARENA2127 Isın kodlu 25.000.000 TL tahvilin dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5078
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARENA2127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 4,0837 16,3796 17,4144 1.020.925 Evet
2 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 3,9885 15,8238 16,785 997.125 Evet
3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3,4475 13,8278 14,5622 861.871
4 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 4,5078 18,0807 19,3453 1.126.950
5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021
6 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021
7 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
8 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2127 Kupon Ödeme Tarihi:25 Aralık 2020 Kupon Faiz Oranı:% 4,5078 Kupon Ödeme Tutarı:1.126.950.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENA2127 ISIN kodlu nominal 25.000.000 TL tutarındaki tahvilin dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,5078 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876544
BIST