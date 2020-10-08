***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 4,21 16,8861 17,9869 715.693 Evet2 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,5989 14,4353 15,2365 611.8133 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 4,3558 17,471 18,6505 740.485Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42216 Kupon Ödeme Tarihi: 8 Ocak 2021 Kupon Faiz Oranı:% 4,3558 Kupon Ödeme Tutarı:740.485.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:3Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42216 ISIN kodlu nominal 17.000.000 TL tutarındaki tahvilin üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,3558 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880111BIST