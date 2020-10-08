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***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER


Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 4,21 16,8861 17,9869 715.693 Evet
2 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,5989 14,4353 15,2365 611.813
3 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 4,3558 17,471 18,6505 740.485
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42216 Kupon Ödeme Tarihi: 8 Ocak 2021 Kupon Faiz Oranı:% 4,3558 Kupon Ödeme Tutarı:740.485.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:3
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42216 ISIN kodlu nominal 17.000.000 TL tutarındaki tahvilin üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,3558 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880111


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 12,76 4.731.497 % 10,00  
DYOBY 13,20 250.949.390 % 10,00  
AVTUR 3,08 44.559.254 % 10,00  
BASCM 9,68 1.774.625 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.048.467 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9360 7,9423 % 0,77  
Euro 9,3365 9,3460 % 0,75  
Sterlin 10,2457 10,2971 % 0,89  
Frank 8,6180 8,6699 % 0,66  
Riyal 2,1098 2,1204 % 0,68  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 2,10  
Altın Gr. 482 483 3,95  
Cumhuriyet 3.186 3.234 32,00  
Tam 3.175 3.255 35,05  
Yarım 1.534 1.575 16,95  
Çeyrek 770 787 8,48  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 0,08  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 42,81 42,81 0,82  
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