***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARENK2117 Isın kodlu 10.000.000 TL tahvilin dördüncü kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,8412Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARENK2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,2305 16,9685 18,0802 423.050 Evet2 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,7029 14,8524 15,7011 370.290 Evet3 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,3979 13,6291 14,3423 339.790 Evet4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 4,0438 16,2195 17,234 404.380 Evet5 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 4,8412 19,418 20,8798 484.1206 07.05.2021 06.05.2021 07.05.20217 06.08.2021 05.08.2021 06.08.20218 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENK2117 Kupon Ödeme Tarihi:6 Kasım 2020 Kupon Faiz Oranı:% 4,0438 Kupon Ödeme Tutarı:404.380.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENK2117 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin 404.380.-TL'lik faiz tutarı 06/11/2020 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886659BIST