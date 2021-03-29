***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.03.2021 12:35
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARENA2128 Isın kodlu 15.500.000 TL tahvilin birinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5306
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARENA2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 4,6122 18,4996 19,8243 714.895 Evet
2 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 5,5306 22,1832 24,0996 857.242
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:29 Mart 2021 Kupon Faiz Oranı:% 4,6122 Kupon Ödeme Tutarı: 714.895.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:1
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENA2218 ISIN kodlu nominal 15.500.000 TL tutarındaki tahvilin birinci kupon ödeme dönemine ilişkin 714.895.-TL'lik faiz tutarı 29/03/2021 tarihi itibari ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921386
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