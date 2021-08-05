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***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2021 17:31



***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAREK2117 ısın kodlu 10.000.000.- TL tahvil sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5938
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARENK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,2305 16,9685 18,0802 423.050 Evet
2 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,7029 14,8524 15,7011 370.290 Evet
3 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,3979 13,6291 14,3423 339.790 Evet
4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 4,0438 16,2195 17,234 404.380 Evet
5 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 4,8412 19,418 20,8798 484.120 Evet
6 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,7276 18,9623 20,3552 472.760 Evet
7 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,4769 21,9679 23,8467 547.694
8 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,5938 22,4368 24,3982 559.383
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENK2117 Kupon Ödeme Tarihi:05 Kasım 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,5938 Kupon Ödeme Tutarı:559.383.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 05/11/2021 tarihinde yapılacak olan sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,5938 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955025


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