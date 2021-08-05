***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAREK2117 ısın kodlu 10.000.000.- TL tahvil sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5938Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARENK2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,2305 16,9685 18,0802 423.050 Evet2 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,7029 14,8524 15,7011 370.290 Evet3 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,3979 13,6291 14,3423 339.790 Evet4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 4,0438 16,2195 17,234 404.380 Evet5 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 4,8412 19,418 20,8798 484.120 Evet6 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,7276 18,9623 20,3552 472.760 Evet7 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,4769 21,9679 23,8467 547.6948 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,5938 22,4368 24,3982 559.383Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENK2117 Kupon Ödeme Tarihi:05 Kasım 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,5938 Kupon Ödeme Tutarı:559.383.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:8Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 05/11/2021 tarihinde yapılacak olan sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,5938 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955025BIST