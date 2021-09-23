***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARENA2127 Isın kodlu 25.000.000 TL tahvilin yedinci kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.12.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4104Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARENA2127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 4,0837 16,3796 17,4144 1.020.925 Evet2 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 3,9885 15,8238 16,785 997.125 Evet3 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3,4475 13,8278 14,5622 861.871 Evet4 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 4,5078 18,0807 19,3453 1.126.950 Evet5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 4,6224 18,7463 20,1127 1.155.596 Evet6 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 5,4772 21,9688 23,8478 1.369.289 Evet7 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 5,6149 22,5212 24,4977 1.403.721 Evet8 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 5,4104 21,7011 23,5337 1.352.601Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2127 Kupon Ödeme Tarihi:23 Eylül 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,6149 Kupon Ödeme Tutarı: 1.403.721.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:7Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENA2127 ISIN kodlu nominal 25.000.000 TL tutarındaki tahvilin yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.403.721.-TL'lik faiz tutarı 23/09/2021 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964942BIST