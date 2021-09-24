***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2021 15:45
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARENA2218 ısın kodlu 15.500.000.- TL tahvil dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4104
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARENA2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 4,6122 18,4996 19,8243 714.895 Evet
2 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 5,5306 22,1832 24,0996 857.242 Evet
3 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,6153 22,523 24,4997 870.375
4 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 5,4104 21,7011 23,5337 83.613
5
6
7
8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:27 Aralık 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,4104 Kupon Ödeme Tutarı: 838.613.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 27/12/2021 tarihinde yapılacak olan dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,4104 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965155
BIST