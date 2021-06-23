***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 18:18
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tolga Dıramalıol Genel Müdür Yardımcısı 22.07.2013 0.212.960.05.15 tolga.diramaliol@arenafaktoring.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Borsa Dışı Nama 1 TRY 50000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Emre TEZMEN 26502499 TRY 53,0050
Oğuz TEZMEN 18500000 TRY 37
Gül Ayşe ÇOLAK 4995000 TRY 9,99
Fatma Nurcan TAŞDELENLER 2500 TRY 0,0050
Tolga DIRAMALIOL 1 TRY 0,0000
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Oğuz TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yok 37 Bağımsız Üye Değil
Emre TEZMEN Yok 53.005
Gül Ayşe ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 9,98 Bağımsız Üye Değil
FATMA NURCAN TAŞDELENLER Kadın Diğer Yönetici 0.005 Bağımsız Üye Değil GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943856
BIST