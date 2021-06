***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTolga Dıramalıol Genel Müdür Yardımcısı 22.07.2013 0.212.960.05.15 tolga.diramaliol@arenafaktoring.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiBorsa Dışı Nama 1 TRY 50000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Emre TEZMEN 26502499 TRY 53,0050Oğuz TEZMEN 18500000 TRY 37Gül Ayşe ÇOLAK 4995000 TRY 9,99Fatma Nurcan TAŞDELENLER 2500 TRY 0,0050Tolga DIRAMALIOL 1 TRY 0,0000TOPLAM 50000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOğuz TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yok 37 Bağımsız Üye DeğilEmre TEZMEN Yok 53.005Gül Ayşe ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 9,98 Bağımsız Üye DeğilFATMA NURCAN TAŞDELENLER Kadın Diğer Yönetici 0.005 Bağımsız Üye Değil GENEL MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943856BIST