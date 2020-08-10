***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 18:59
lığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla.
ARENA FAKTORİNG A.Ş.
Gül Ayşe ÇOLAK Emre TEZMEN
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867549
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2342
18:058,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05476,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 476,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2977
|7,3047
|% 0,19
|
|Euro
|8,5760
|8,5865
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,5180
|9,5657
|% 0,33
|
|Frank
|7,9440
|7,9918
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9395
|1,9493
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.030
|-5,51
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,02
|29,05
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,15
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|0,83
|