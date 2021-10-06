***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Unvan Değişikliği









***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanArena Faktoring A.Ş.Yeni UnvanArena Finans Faktoring A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/05/2021AçıklamalarŞirketimizin yeni ünvanı Arena Finans Faktoring A.Ş.'dir.Bilgilerinize sunarız.Arena Finans Faktoring A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967512BIST