***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Unvan Değişikliği
06.10.2021 16:53
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Arena Faktoring A.Ş.
Yeni Unvan
Arena Finans Faktoring A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin yeni ünvanı Arena Finans Faktoring A.Ş.'dir.
Bilgilerinize sunarız.
Arena Finans Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967512
BIST
16:421.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:428,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:4210,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:42502,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,13
|Açılış
|: 502,78
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:42
|NUGYO
|12,43
|17.634.762
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.713.963
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.120.232
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|18.735.164
|% -10,00
|
|PETKM
|6,13
|1.595.042.686
|% -7,96
|
|MARTI
|1,40
|28.562.892
|% -7,89
|
|RALYH
|4,16
|3.557.067
|% -7,76
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,13
|1.595.042.686
|% -7,96
|
|EREGL
|16,30
|1.215.464.315
|% 0,93
|
|GARAN
|9,30
|1.067.545.949
|% 0,22
|
|TUPRS
|120,20
|870.386.125
|% -0,58
|
|THYAO
|13,78
|657.134.565
|% -1,85
|
|PETKM
|6,13
|1.595.042.686
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,37
|402.020.358
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|166.971.417
|% -2,48
|
|GARAN
|9,30
|1.067.545.949
|% 0,22
|
|KRDMD
|6,35
|609.001.329
|% 0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8931
|8,8995
|% 0,35
|
|Euro
|10,2697
|10,2749
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0400
|12,1004
|% -0,03
|
|Frank
|9,5459
|9,6034
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3644
|2,3763
|% 0,34
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-1,89
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|-1,33
|
Seans Raporu
16:42
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16:53HURGZ
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 911, 264 adet işlem
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16:52MAREN
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 920, 426 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 12, 534.00 milyon TL de
-
16:50RALYH
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 828, 685 adet işlem
-
16:48MAREN
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 566, 658 adet işlem