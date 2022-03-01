***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamalar01/01/2021-31/12/2021 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006041BIST