***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamalarArena Finans Faktoring A.Ş 30/06/2023 Faaliyet Raporu pdf olarak ilişikte bilgilerinize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187992BIST