***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.04.2022 10:06
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 79.750.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir.
Şirketimize ilk etapta 69.750.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup daha önce KAP'ta duyurusu yapılmıştı.
10.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç izin belgesi tarafımıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teslim edilmiş olup ekte bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Arena Finans Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016301
BIST
10:342.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 20,19
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.324
10:3414,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
10:3416,0653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
10:34909,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,59
|Açılış
|: 909,36
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DOAS
|70,05
|49.363.986
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.017.957
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.309.792
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,16
|31.064.563
|% 8,06
|
|KENT
|253,00
|327.888
|% 7,66
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|AKSUE
|27,32
|1.278.039
|% -4,41
|
|LIDER
|18,00
|78.754.977
|% -3,49
|
|GRNYO
|2,27
|326.629
|% -3,40
|
|THYAO
|34,94
|1.065.039.078
|% 1,28
|
|PETKM
|10,04
|682.046.540
|% 2,97
|
|ASELS
|26,16
|576.808.871
|% 0,54
|
|TUPRS
|247,00
|542.178.327
|% 2,49
|
|SISE
|16,63
|435.748.522
|% 0,54
|
|ODAS
|1,89
|156.005.996
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,62
|207.944.515
|% 1,16
|
|PETKM
|10,04
|682.046.540
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,51
|133.944.500
|% 1,15
|
|AKBNK
|7,72
|247.263.832
|% 0,52
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7330
|14,7361
|% 0,16
|
|Euro
|16,0548
|16,0619
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,1871
|19,2833
|% -0,05
|
|Frank
|15,7037
|15,7983
|% -0,50
|
|Riyal
|3,9161
|3,9358
|% 0,04
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-5,65
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,26
|