***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/04/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 79.750.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir.Şirketimize ilk etapta 69.750.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup daha önce KAP'ta duyurusu yapılmıştı.10.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç izin belgesi tarafımıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teslim edilmiş olup ekte bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,Arena Finans Faktoring A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016301BIST