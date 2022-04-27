***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
27.04.2022 17:08
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 78.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 22/04/2022 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 78.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 64.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 14.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletillmesi sonucunda ek ihraç belgesi tarafımıza teslim edilecektir.
Saygılarımızla,
Arena Finans Faktoring A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024317
BIST
17:402.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 24,10
|Açılış
|: 2.423
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|Önceki Kapanış
|: 2.418
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2.454
En Düşük
2.399
17:4014,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 14,8450
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|Önceki Kapanış
|: 14,8170
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14,8399
En Düşük
14,7775
17:4015,6168
En Yüksek
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|: -0,82%
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|Açılış
|: 15,6700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8200
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15,7886
En Düşük
15,6077
17:40900,09
En Yüksek
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|: -0,69%
|| -6,26
|Açılış
|: 900,09
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|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:40
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.085.892
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.998.669
|% 9,96
|
|MZHLD
|39,78
|6.975.681
|% 9,95
|
|ETILR
|8,84
|10.398.338
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|41.047.233
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.725.831
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.173.694
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,20
|70.954.691
|% -8,05
|
|THYAO
|39,74
|5.120.494.076
|% 1,64
|
|KRDMD
|15,13
|2.748.338.433
|% 3,28
|
|EREGL
|34,00
|2.188.189.519
|% 2,78
|
|SISE
|17,71
|2.102.759.940
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,95
|1.602.068.261
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,62
|1.177.247.788
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,95
|1.602.068.261
|% 0,20
|
|ODAS
|2,47
|724.828.417
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,13
|2.748.338.433
|% 3,28
|
|AKBNK
|9,10
|1.443.832.640
|% 0,78
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8298
|14,8353
|% 0,25
|
|Euro
|15,6076
|15,6168
|% -0,82
|
|Sterlin
|18,5268
|18,6197
|% -0,12
|
|Frank
|15,2387
|15,3305
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9424
|3,9622
|% 0,26
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-18,39
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,46
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Seans Raporu
17:40
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17:55LIDER
Yüzde 8.31 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 516, 110 adet işlem
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17:54MZHLD
Yüzde 9.95 oranında artışla 39.78 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 921 adet işlem
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17:53QUAGR
Yüzde 4.97 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 713, 013 adet işlem
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17:51XU100
Endeks 2, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 37, 365.00 milyon TL de
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17:51QUAGR
Yüzde 4.81 oranında artışla 19.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 436 adet işlem