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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

27.04.2022 17:08
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/04/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 78.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 22/04/2022 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 78.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 64.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 14.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletillmesi sonucunda ek ihraç belgesi tarafımıza teslim edilecektir.
Saygılarımızla,
Arena Finans Faktoring A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024317


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