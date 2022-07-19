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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

19.07.2022 19:20
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/07/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 78.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 22/04/2022 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 78.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 64.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 14.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiş olup 19/07/2022 tarihinde 14.000.000.-TL tutarındaki ek ihraç belgesi tarafımıza teslim edilmiştir. 
Saygılarımızla,
Arena Finans Faktoring A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046679


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