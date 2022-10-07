***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 60.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 06/10/2022 tarih ve 58/1459 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize nihai ihraç limiti çerçevesinde, 60.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069122BIST