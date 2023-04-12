***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2023 tarih 35935 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ olunan, 06.04.2023 tarih 22/430 sayılı kararı ile onaylanan 100.000.000.-TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri bilgilerinize arz ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136827BIST