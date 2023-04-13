***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/04/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2023 tarih 36012 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ olunan, 06.04.2023 tarih 22/430 sayılı kararı ile onaylanan 70.000.000.-TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri bilgilerinize arz ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137639BIST